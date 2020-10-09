Крупнейший банк США потратит десятки миллиардов долларов на борьбу с расизмом

Крупнейший банк США JPMorgan пообещал потратить десятки миллиардов долларов на борьбу с расовым неравенством, пишет Bloomberg.

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Программа рассчитана на 30 миллиардов долларов. Банк направит восемь миллиардов долларов на выдачу 40 тысяч ипотечных кредитов для чернокожих и латиноамериканских семей в течение следующих пяти лет. JPMorgan также выделит 14 миллиардов для финансирования строительства 100 тысяч единиц доступного арендного жилья.

Кроме того, финансовая организация пообещала предоставить дополнительные 15 тысяч кредитов (на два миллиарда долларов) малым предприятиям преимущественно в чернокожих и латиноамериканских районах. Также JPMorgan дополнительно выделит 250 миллионов долларов на «стимулирование всеобъемлющего экономического восстановления и поддержки чернокожих, латиноамериканцев и других подвергающихся дискриминации рас».

Ранее стало известно, что главы крупных компаний США, включая банки и технологические гиганты, захотели привлечь на работу представителей различных меньшинств в Нью-Йорке. Совет директоров New York Jobs CEO Council, в который входят руководители 27 фирм, стремится к 2030 году нанять 100 тысяч человек из малообеспеченных чернокожих, латиноамериканских и азиатских общин.