ФСБ провела спецоперацию против ОПГ в Ярославской области

ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом России (СКР) провела в Ярославской области спецоперацию против организованной преступной группировки (ОПГ), которая продала поддельных сигарет на 300 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, ОПГ действовала с 2018 года. В результате оперативных мероприятий задержаны ее лидеры и активные участники. В ходе обысков по местам проживания подозреваемых и на складах изъят один миллион пачек немаркированных сигарет на 30 миллионов рублей, наличность на сумму 20 миллионов рублей и финансовые документы, подтверждающие незаконные операции.

На оперативном видео ФСБ видны задержанные, коробки с поддельным табаком и наличность.

ОПГ состояла из трех организованных групп россиян, насчитывающих 12 человек, которые действовали на территории 11 регионов.

Подозреваемые помещены под домашний арест. Против них возбуждено уголовное дело по статье 210 УК РФ («Организация преступного сообщества и участие в нем»), сообщили «Ленте.ру» в СКР.