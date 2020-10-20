Генерал ФСБ рассказал о людях в шапочках из фольги на Лубянке

Публикация издания The New York Times о таинственной атаке на сотрудника ЦРУ Марка Полимеропулоса в московской гостинице в 2017 году похожа на проявление осеннего обострения психических недомоганий. Об этом заявил РИА Новости генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Он рассказал, что во время службы на Лубянке, где находится здание органов госбезопасности, приходили целые толпы «облучаемых», некоторые были в шапочках из фольги. «С ними было просто решить вопрос: я спрашивал, где живет тот или иной человек, снимал телефонную трубку и говорил: "С такой-то квартиры снять облучение"», — поделился генерал. Михайлов добавил, что эти люди уходили до весны.

По мнению генерала, облучение в гостиничном номере невозможно, так как в этом случае пострадали бы и другие постояльцы. «Поэтому я считаю, что к этим вещам надо относиться как к сезонной информации», — резюмировал он.

В публикации The New York Times со ссылкой на источники в разведслужбах говорится, что в 2018 году несколько американских дипломатов в Китае пожаловались на странные симптомы. Специалисты заявили, что пострадавшие якобы получили мозговую травму в результате внешнего воздействия. Об аналогичных симптомах — сильное головокружение и мигрень — рассказал изданию Полимеропулос, работавший в 2017 году в Москве. Газета пишет, что вероятным организатором атак является Россия.