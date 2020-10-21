Путин назвал задачу номер один в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин обозначил, что задача номер один в борьбе с коронавирусом — это развернуть вакцинацию по всей стране. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства также подчеркнул, что после появления препаратов от COVID-19 и вакцины, необходимо продолжать тестирование на инфекцию, проводить вакцинацию населения и соблюдать меры предосторожности.

Ранее президент на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей сообщил, что власти не планируют вводить жесткие ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. Путин объяснил, что несмотря на рост числа зараженных, медики научились бороться с коронавирусом.

В России за последние сутки зафиксировали рекордное число умерших с COVID-19 — на 21 октября оно составило 317 человек. Всего в стране выявили 15,7 тысячи новых заражений коронавирусом в 85 регионах.