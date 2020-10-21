Путин объяснил рост смертности пациентов с коронавирусом

Президент России Владимир Путин объяснил, что рост смертности среди пациентов с коронавирусом связан в том числе с более тщательной констатацией причин летальных исходов. Его слова приводит ТАСС в среду, 21 октября.

«Смертность у нас, к сожалению, подросла от ковида по сравнению с весной, но специалисты говорят, что это связано еще и с тем, что начали более тщательно фиксировать причины смертности», — сказал Путин.

Вместе с тем, по словам главы государства, «общая смертность упала почти в два раза по сравнению с весной». Именно это является «основным показателем системы здравоохранения», подчеркнул президент на встрече с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Ранее сообщалось, что в России зафиксировали рекордное число умерших с COVID-19 за сутки — на 21 октября оно составило 317 человек. Днем ранее, 20 октября, за сутки скончались 269 человек с коронавирусом. Высокие показатели были также зафиксированы 15 октября и 17 октября, но они не превышали 300.