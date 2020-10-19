В Петербурге объяснили нулевую смертность пациентов с COVID-19 по понедельникам

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга объяснил, что по понедельникам статистика новых смертей пациентов с COVID-19 в городе всегда равна нулю, поскольку в воскресенье не работает ЗАГС. Об этом сообщает РБК.

Власти рассказали, что статистика составляется на основе свидетельств о смерти, которые регистрирует ЗАГС. «То есть на понедельник данных по смертности просто нет», — отметили в комитете.

Журналисты РБК заметили, что данных о смертности не было также в понедельник, 12 октября, но 5 октября сообщалось о 14 летальных исходах (это не стали комментировать в оперативном штабе). 28, 21, 14 и 7 сентября в Петербурге также фиксировалась нулевая смертность.

Всего по России на 19 октября зафиксированы рекордные показатели по новым случаям коронавируса — за сутки данное число составило 15 982 в 84 регионах.

По данным портала стопкоронавирус.рф, за последние сутки в Петербурге выявили 686 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии — 52 592. Зафиксировано 3422 летальных исхода.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что пока нет необходимости вводить жесткие ограничения из-за коронавируса и закрывать города. По его мнению, самое эффективное — это носить маски и использовать санитайзеры.