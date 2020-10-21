Жан-Клод Ван Дамм спас щенка чихуахуа

Актер Жан-Клод Ван Дамм спас от усыпления трехмесячного щенка чихуахуа, которое грозило собаке из-за проблем с документами. Об этом пишет The Guardian.

В сентябре из Болгарии в Норвегию для новых хозяев привезли щенка чихуахуа по имени Рая. Однако у животного был поддельный паспорт, и чиновники не смогли его зарегистрировать. Норвежцы попытались вернуть собаку обратно в Болгарию, но там ее отказались принять, сославшись на правила Евросоюза по транспортировке животных. По норвежскому законодательству собаку должны были усыпить до 20 октября.

В дело вмешался Жан-Клод Ван Дамм. Он запустил кампанию в поддержку щенка, разместив на своей странице в Facebook ролик, в котором объяснил ситуацию, держа на руках собственного питомца чихуахуа. Актер попросил чиновников в честь его дня рождения, прошедшего 18 октября, изменить свое решение. «Да, они совершили ошибку, неверно оформили бумаги... Но это не должно убить маленького щенка чихуахуа», — настаивал Ван Дамм.

В результате власти Болгарии согласились принять собаку обратно. Щенок пройдет медицинскую проверку, после чего его можно будет направить новым хозяевам.

В июле стало известно, что Жан-Клод Ван Дамм приступил к проходящим на Украине к съемкам комедийного боевика «Последний наемник», который продюсирует стриминговый сервис Netflix. Ван Дамм играет в ленте бывшего агента спецслужб/