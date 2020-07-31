Ван Дамм начал снимать на Украине боевик про политические интриги

Актер Жан-Клод Ван Дамм приступил к проходящим на Украине к съемкам комедийного боевика «Последний наемник», который продюсирует стриминговый сервис Netflix. Об этом в пятницу, 31 июля, написал на своей странице в Facebook министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

«Это комедийный боевик о политических интригах на государственном уровне — "Последний наемник". Львиная часть съемок пройдет в Киеве. Также будут снимать в Париже. По сюжету, события будут разворачиваться во Франции», — написал Ткаченко.

Министр также выразил заинтересованность в том, как будет выглядеть на экране снятая на Украине Франция. Он поделился фотографией вместе с Ван Даммом.

По информации Variety, режиссером «Последнего наемника» выступает Давид Шарон. Ван Дамм играет в ленте бывшего агента спецслужб, который вынужден вернуться во Францию после того, как по вине мафии и бюрократов его сына обвиняют в контрабанде оружия и наркотиков.

Ранее в июле Жан-Клод Ван Дамм выразил соболезнования в связи со смертью отца российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова.

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