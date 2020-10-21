Переболевшие COVID-19 российские политики объяснили быстрое выздоровление

Депутаты и чиновники Свердловской области объяснили, почему смогли быстро поправиться после заражения коронавирусом. Об этом сообщает URA.RU.

Издание отмечает, что российские политики находятся под постоянным наблюдением врачей, в отличие от простых жителей региона, которые зачастую не имеют возможности оперативно сдать тест и получить качественное лечение.

Спикер думы Нижнего Тагила Вадим Раудштейн заявил, что его случай нетипичен. По словам политика, болезнь проходила без симптомов, однако как только тест дал положительный результат, он отправился на самоизоляцию.

«Он [тест] оказался положительным, и думу проводили без меня. [Медики назначили] "Коронавир", кроворазжижающий препарат, витамин D», — сказал Раудштейн.

Глава Каменска-Уральского Алексей Шмыков также переболел бессимптомно. По его словам, болезнь удалось выявить благодаря постоянному тестированию. «Сдавал анализы планово, поскольку контактирую с большим количеством людей, анализ показал наличие вируса. Из симптомов присутствовала только легкая заложенность носа. Но многие мои знакомые переболели достаточно тяжело. Симптомы, как при обычном ОРВИ или гриппе», — отметил чиновник.

Ранее главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства Владимир Никифоров описал порядок действий при появлении температуры из-за COVID-19. Никифоров подчеркнул, что коронавирус воспринимается организмом как обычный ОРВИ, поэтому и правила на него распространяются такие же. При сбивании температуры, по его словам, иммунная система человека «получает подзатыльник, который ей совершенно не нужен».

По данным на 21 октября, в стране выявили 15,7 тысячи новых заражений коронавирусом в 85 регионах, больше всего — в Москве (4389), Санкт-Петербурге (684) и Московской области (466). С начала пандемии в стране выявлено 1 477 355 заражений в 85 регионах, 24 952 летальных исхода и 1 096 560 выздоровлений. 20 октября суточные показатели заражаемости в России впервые превысили 16 тысяч и составили 16 319.