Хорватскую полицию обвинили в насилии над беженцами

Офицеров хорватской полиции обвинили в насилии над беженцами-нелегалами. Они сообщили об избиениях, порке, грабежах и даже случае сексуального насилия, передает The Guardian.

Датский совет по беженцам (DRC) призвал Евросоюз разобраться и вмешаться после того, как выяснил, что более 75 человек за последнюю неделю сообщили о бесчеловечном обращении хорватских правоохранителей на границе с Боснией. Среди пострадавших есть несовершеннолетние.

Правозащитники узнали об инциденте с афганскими мигрантами, произошедшем 12 октября. После нелегального перехода границы их задержали, одному из них удалось бежать, остальные подверглись издевательствам: у них отобрали и сожгли личные вещи, заставили раздеться, избили и выпороли. У одного из них зафиксированы следы сексуального насилия: сообщается, что полицейские использовали для этого ветку дерева.

Выходец из Пакистана сообщил, что его тоже избили и депортировали, пригрозив, что в следующий раз обойдутся с ним куда более жестоко.

Как отмечает издание, это не первый подобный случай: в мае группу мигрантов избили и ограбили полицейские. После этого на голове каждого из них баллончиком с краской нарисовали красный крест — с целью унижения.

В Брюсселе уже отреагировали на повторные инциденты с хорватской полицией и пообещали внимательно расследовать каждый случай. С такими же заверениями выступили представители властей Хорватии.