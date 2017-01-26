Правозащитники рассказали о жестком обращении с детьми беженцев на Балканах

Пограничники балканских стран (Венгрии, Хорватии, Болгарии) жестоко обращаются с детьми беженцев. Об этом сообщает в четверг, 26 января, со ссылкой на данные международной организации «Спасем детей» (Save the Children) The Independent.

Подростков, некоторым из которых едва исполнилось 12 лет, пограничники избивают, натравливают собак, после чего отправляют обратно в Белград.

Ежедневно в Сербию возвращают до ста мигрантов, половина из которых дети.

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Как отмечает издание, зачастую беженцы ходят в рваной одежде, им не хватает теплых вещей.

«Одна иракская семья с 8-летней дочерью шла всю ночь при температуре минус 12 градусов. При себе у них было всего два одеяла. Когда они добрались до центра помощи в Белграде, девочка была полностью измучена», — рассказала изданию официальный представитель организации «Спасем детей» Джемма Паркин.

Вплоть до марта 2016 года так называемый балканский маршрут переправки мигрантов в Европу через территорию Греции, Македонии и Сербии считался основным. Однако после того, как ЕС заключил сделку с Турцией, пообещав в обмен на перекрытие транзита беженцев деньги и ряд политических уступок, а граничащие с Сербией страны возвели на рубежах заборы, поток, как считалось, практически иссяк. Однако некоторая часть мигрантов по-прежнему добирается в Европу балканским маршрутом.