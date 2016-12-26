Сербская полиция пресекла перевозку 77 нелегальных мигрантов в ЕС

Полиция Сербии арестовала трех человек по подозрению в провозе нелегальных мигрантов через территорию страны. Об этом сообщает Reuters.

Двое были задержаны в центральной части Сербии: они пытались довезти к венгерской границе 36 выходцев из Афганистана и Мали, спрятав их в багажнике минивэна. Несколькими часами позже неподалеку полиция перехватила фуру с немецкими номерами, в контейнере которой обнаружился еще 41 мигрант. Водитель, серб по национальности, также был арестован.

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Вплоть до марта 2016 года так называемый «балканский маршрут» переправки мигрантов в Европу через территорию Греции, Македонии и Сербии считался основным. Однако после того как ЕС заключил сделку с Турцией, пообещав в обмен на перекрытие транзита беженцев деньги и ряд политических уступок, а граничащие с Сербией страны возвели на рубежах заборы, поток, как считалось, практически иссяк.

По новым данным сербских властей, за эти месяцы через территорию страны просочились в ЕС более 110 тысяч мигрантов, которые в основном нелегально перешли на территорию Венгрии. При этом военным и полицейским удалось перехватить лишь 18 тысяч беженцев и арестовать 114 контрабандистов. В самой Сербии сейчас проживают около 7 тысяч мигрантов.