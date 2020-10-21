Первый боевой пуск суперэсминца ВМС США попал на видео

Первый боевой ракетный пуск с эскадренного миноносца типа Zumwalt Военно-морских сил (ВМС) США попал на видео. Соответствующий ролик доступен на YouTube-канале ВМС США.

Как пишет The Drive, первые боевые стрельбы были проведены ракетой Standard Missile 2, которая успешно поразила неназванную мишень, имитирующую противокорабельную ракету. Пуск с борта суперэсминца проводился у побережья Южной Калифорнии.

Материалы по теме Летающая смерть США создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия? Быстрее звука От «Арматы» до Су-57: какое оружие получит Россия в 2020 году

В декабре 2017 года Zumwalt сломался во время испытаний. В ноябре 2016 года корабль поломался при проходе Панамского канала.

Изначально Zumwalt создавался как первый в мире полностью электрический малозаметный корабль. Стоимость соответствующей программы превысила 26 миллиардов долларов. К настоящему времени построено три таких корабля. Эсминенц планировалось, в частности, оснастить электромагнитной пушкой. Разработка корабля сталкивалась с многочисленными трудностями, в результате чего исходный проект был значительно упрощен.