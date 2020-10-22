В Кремле раскрыли происхождение шампанского в бокале Путина

Президент России Владимир Путин пил российское шампанское, когда поздравлял с 75-летием советского и российского актера и режиссера Никиту Михалкова. Происхождение напитка раскрыл пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» в четверг, 22 октября.

«Я не знаю, какое именно шампанское, марку я не могу называть, но отечественная марка. И я не знаю, какое шампанское пил Никита Сергеевич, но можно предположить с большой долей уверенности, что он тоже пил отечественное шампанское», — сказал представитель Кремля.

Накануне Михалков, праздновавший 21 октября 75-летие, в разговоре с Путиным по видеосвязи заявил об искренней преданности ему. Глава государства сказал, что хочет поднять бокал за здоровье режиссера, несмотря на то, что рабочий день еще не кончился. Михалков в ответ поднял бокал за здоровье президента и заявил, что он искренне и без лести ему предан.

Ранее Путин присвоил Михалкову звание Героя Труда — «За особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу».