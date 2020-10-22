Театр на Таганке предложил зрителям без масок билет за 500 тысяч рублей

Театр на Таганке предложил зрителям без масок покупать билеты за 500 тысяч рублей. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте театра.

«Дорогие друзья, по многочисленным просьбам отдельных посетителей, не пожелавших остаться анонимными, мы решили предложить новую услугу — возможность приобретения билета, в стоимость которого включена сумма потенциального штрафа театру за несоблюдение масочного режима в размере 500 001 рубль», — говорится в посте.

В публикации уточняется, что зрители, которую приобретут такие билеты, смогут отказаться от использования средств индивидуальной защиты, а также получать отдельное место в партере, удаленное от остальных посетителей. При этом войти в театр они смогут лишь со справкой об отсутствии корнавируса.

«Сам спектакль для такого зрителя будет показан за минимальную сумму 1 рубль — в конце концов, искусство должно быть доступным», — сказано в посте.

4 октября в театр вызвали полицию и Росгвардию из-за зрительницы, отказавшейся надеть маску. В связи с инцидентом спектакль «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» был задержан на один час. В соцсетях представителей учреждения начали называть фашистами. Пользователи поинтересовались, почему артисты на сцене выступают без масок, в то время как от зрителей требуют носить средства индивидуальной защиты.