В России дети провели три дня в квартире с умершими родителями

Дети из деревни Большое Куземкино Ленинградской области три дня жили в квартире с умершими родителями. Об этом сообщил портал 78.ru.

Первой о происшествии узнала сестра отца Наталья Якунина, когда один из детей подошел к телефону и сказал: «родители спят, а папа почему-то весь почернел». Женщина сразу прибежала домой к пострадавшим и увидела мертвого брата и его жену. «Я повернулась, увидела все. Упала и заорала», — сказала она.

По предварительной информации, смерть супругов наступила во сне. О точной причине происшествия пока неизвестно. При этом родители не употребляли алкоголь и не принимали наркотики. Среди предполагаемых версий — отравление грибами или нейротоксинами. На кухне обнаружили банку с огурцами, а внутри нее мог оказаться сильнодействующий яд.

Ранее сообщалось, что в квартире умерших россиян обнаружили 11-месячного младенца, который провел с телами родителей больше суток.