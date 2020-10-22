Эксперт раскрыла россиянам способ сохранить работу при удаленке

Гендиректор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова в беседе с радио Sputnik раскрыла россиянам способы не попасть под сокращение при работе на удаленке.

По ее словам, прочные позиции в офисе, как правило, у тех сотрудников, которые показывают высокую эффективность в работе или выглядят перспективными. Однако при удаленной работе эти параметры руководителю оценить сложнее.

Эксперт пояснила, что для изучения сильных и слабых сторон удаленных сотрудников у руководства есть только время видеоконференций и планерок в режиме онлайн. Поэтому к ним надо относиться особенно ответственно.

«Надо не расслабляться, надо участвовать во всех удаленных совещаниях и хорошо на них выглядеть», — сказала Долякова. Она подчеркнула, что также необходимо инициировать отчетности, вовлекаться самому в работу. Специалист отметила, что удаленная работа сложнее, поскольку необходимо больше показывать свою инициативу.

Кроме того, если исполнительный сотрудник, работающий из дома, не проявляет инициативы, то он может «потеряться» и первым попасть под сокращение.

Ранее исследование сервиса «Работа.ру» показало, что всегда работать дистанционно хотела бы четверть опрошенных. 36 процентов респондентов заявили, что вообще не хотели бы трудиться удаленно. Одна пятая россиян смогла бы комфортно работать в удаленном режиме не дольше месяца, еще 18 процентов — от одного до трех месяцев.