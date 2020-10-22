Хозяева суперкаров раскрыли свои секреты достижения роскошной жизни

Пользователь TikTok опросил владельцев суперкаров, каким образом они заработали на роскошную покупку, и прославился в сети. Об этом сообщает Daily Mail.

В серии роликов Дэнеэл Мак (Daniel Mac) из Техаса, на которого сейчас подписаны 1,6 миллиона человек, подходил к незнакомцам за рулем дорогих машин и просил их раскрыть свои секреты достижения высокого уровня жизни.

Среди его респондентов оказались успешные юристы, риелторы, летчики, доктора, а также наследники богатых предков. Они ездили на разных транспортных средствах — от Bentley Continental GT стоимостью 235 тысяч долларов (17,5 миллиона рублей) до Bugatti Chiron за 3,2 миллиона долларов (почти 240 миллионов рублей) — одной из 500 машин такой серии в мире.

При этом некоторые хозяева машин открыто делились с Маком своим опытом, заявляя, что долго строили карьеру и, в результате, честно заработали средства на роскошную жизнь. Среди них были и те, кто признался, что получили такие подарки после того, как «успешно» вышли замуж.

В то же время другие старались уйти от ответа. Так, например, одна женщина пошутила, что она наркобарон, который перевозит запрещенные вещества через границу. Наркоторговацами представились и несколько других незнакомцев.

Ранее в октябре пользовательницы TikTok, которые привыкли получать от мужчин дорогие подарки, раскрыли в соцсети секрет своего успеха. Одна американка посоветовала рассказывать потенциальному партнеру только положительные факты из своей биографии, однако преподносить их так, чтобы ему не было скучно.