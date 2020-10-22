В пережившем крупнейшие расовые беспорядки городе США нашли братскую могилу

Безымянную братскую могилу с останками по меньшей мере десяти человек обнаружили в американском городе Талса, штат Оклахома. Умершие могут являться жертвами крупнейших расовых беспорядков в истории США, сообщает The Independent.

Гробы были обнаружены в ходе раскопок на территории городского кладбища, где по распоряжению муниципалитета ведутся поиски жертв так называемой «Резни в Талсе», произошедшей в 1921 году. Археолог Кэрри Стэкельбек заявила, что умершие вполне могли иметь отношение к расовым беспорядкам. Она отметила, что делать какие-либо выводы пока рано, так как нужно провести экспертизу.

«Предстоит проделать немало работы, чтобы установить происхождение братской могилы и выяснить, кто был в ней захоронен. Сейчас мы знаем лишь то, что на территории кладбища есть могила, о которой до сегодняшнего дня не было никаких сведений», — цитирует мэра города Джорджа Бинума CNN. Градоначальник добавил, что расследование продолжается.

Власти начали искать останки жертв «Резни» в 2018 году. В июле проводились раскопки в другой части упомянутого кладбища, однако никаких результатов они не принесли.

Как уточняет CNN, вошедшие в историю под названием «Резня в Талсе» события 31 мая и 1 июня 1921 года стали причиной гибели сотен афроамериканцев, проживавших в процветающем районе Гринвуд, также известном как «Черный Уолл-стрит». Вспыхнувший между представителями разных рас конфликт привел к тому, что толпа белых американцев устроила погромы и сожгла поселение, жестоко расправившись со множеством местных жителей. Нанятые могильщики похоронили убитых в братских могилах, из-за этого точное число умерших неизвестно. По данным историков, погибло около 300 человек, более тысячи домов были уничтожены. Родные жертв погрома так и не узнали, где захоронены их близкие.