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Верховный суд США признал половину Оклахомы землей индейцев

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Фото: Sue Ogrocki / AP

Верховный суд США признал значительную часть штата Оклахома — около половины его территории — землей, принадлежащей индейской резервации. Это изменит положение коренных жителей штата, передает The New York Times.

За такое решение проголосовали пятеро судей, четверо выступили против. Практически вся восточная часть штата с населением 1,8 миллиона человек теперь официально считается землей пяти индейских племен — чикасо, чокто, чероки, семинолов и маскогов, относящихся к народности крик, от имени которой и был подан иск к правительству штата.

Резервация включает в себя заметную часть Талсы, второго по численности города Оклахомы и центра нефтедобычи. Уточняется, что исход суда повлечет за собой пересмотр сотен судебных приговоров — представителей коренных народов должны судить либо племенные суды, либо, в случае серьезных правонарушений, федеральные.

Вероятно, что последствия этого судебного решения ощутит на себе налоговая система штата, экологическое регулирование и целый ряд других аппаратов государства. Кроме того, его называют вехой для коренных американцев в целом — на основании этого прецедента будут вестись дальнейшие дела по подобным вопросам.

Основанием для него послужило то, что федеральное правительство США пообещало народности крик эту территорию в качестве резервации еще в XIX веке, а затем, в нарушение договора, последовательно урезало ее до значительно меньших размеров и лишало автономии. Юридически, однако, резервация не была уменьшена или упразднена — и, таким образом, формально существовала все это время.

Земли были обещаны индейцам после того, как их заставили уходить с их родных земель в штатах Джорджия и Алабама — их путь из одной части нынешних Соединенных Штатов в другую известен как «Путь слез».

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