Индейскую резервацию сочли новым эпицентром коронавируса в США

Среди индейцев навахо в Аризоне, США, зарегистрировано большее число случаев заражения коронавирусом на душу населения, чем в Нью-Йорке, который считается одним из наиболее пострадавших от инфекции городов. Об этом пишет The Hill.

Издание приводит статистику, согласно которой на 100 тысяч индейцев народа навахо приходится свыше 2300 случаев заражения, а в Нью-Йорке — 1800, таким образом резервацию сочли новым эпицентром коронавируса в стране. По данным на 18 мая, на территории индейцев было зарегистрировано свыше 4 тысяч заболевших, погибли 142 человека.

Президент резервации Джонатан Нез объяснил рост числа зараженных увеличением объемов тестирования на коронавирус — по данным на 16 мая, было проведено около 24 тысяч тестов. Он призвал не паниковать, а соблюдать меры безопасности.

В резервации введен режим изоляции, обязательного ношения защитных масок в общественных местах, закрыты все предприятия.

Резервация располагается на северо-востоке Аризоны. Согласно последним данным переписи на этой территории проживает свыше 174 тысяч человек.

В США, по последним данным, зарегистрировано свыше 1,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 91 тысячи человек погибли.

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