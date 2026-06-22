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02:51, 22 июня 2026Бывший СССР

Военкор заявил о желании Зеленского взять Крым в заложники

Военкор Коц: Зеленский хочет использовать Крым для шантажа
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER / Reuters

Военный корреспондент Александр Коц в своей колонке для KP.RU заявил, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает крымский вопрос в качестве инструмента политического торга.

По мнению журналиста, украинский лидер удерживает полуостров как заложника, чтобы добиться своих целей за столом переговоров.

Коц считает, что заявления Зеленского о Крыме — это часть стратегии, в которой территориальная проблема используется как главный рычаг давления. Как полагает военкор, подобная риторика украинских властей направлена на укрепление переговорных позиций и придание конфликту большей значимости.

Ранее сообщалось, что Зеленский утвердил планы дальнобойных ударов на июнь 2026 года. «Мы должны творчески развить украинские дальнобойные санкции, которые показали силу в мае», — заявлял он.

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