В Zara впервые появится нижнее белье

Испанский масс-маркетовый производитель Zara впервые представил коллекцию нижнего белья. Об этом сообщает Vogue.

Дизайнеры бренда разработали и выпустили 158 изделий, в число которых входят нижнее белье и домашняя одежда. В частности, в продажу поступят комплекты пастельных оттенков, трикотажные изделия, повседневные базовые футболки, платья-комбинации, а также пижамы и аксессуары: халаты, маски для сна, носки и шарфы.

Вещи выполнены из кашемира, шелка и хлопка. Некоторые предметы отделаны тонким кружевом и вставками из тюля. Палитра линейки состоит из черного, коричневого, светло-розового и серого цветов.

Коллекция будет доступна на сайте ретейлера в четверг, 22 октября.

Ранее в октябре одежду Zara сочли слишком дорогой для россиян. Блогерша с никнеймом @alcoholiza возмутилась в своих соцсетях новостью от 16 октября, в которой говорилось, что владелец бренда Zara закроет магазины в России. По мнению девушки, стоимость джинсов марки, в среднем равная трем тысячам рублей, не является низкой. Другие пользователи согласились с ее мнением.