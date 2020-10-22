Врач не увидел опухоль мозга у пациента и посоветовал ему меньше сидеть в Zoom

Британец по имени Гэри Нельсон (Gary Nelson) обратился к врачу из-за боли в шее. Доктор предположил, что проблема возникла в результате того, что мужчина слишком много времени проводил в Zoom во время карантина. Как оказалось позднее, реальный диагноз Нельсона — неоперабельная злокачественная опухоль головного мозга,. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на South West News Service.

42-летний Нельсон работает менеджером по маркетингу в компании FitBit. Он начал испытывать боль в апреле, и сразу же позвонил своему лечащему врачу. Доктор предположил, что симптом связан с неправильной осанкой мужчины, который часами сидел перед экраном и общался с коллегами через Zoom. Поэтому врач посоветовал пациенту меньше сидеть за компьютером.

Позднее у британца ухудшилось зрение. Он решил сделать МРТ: на томографии была видна агрессивная опухоль на стволе его мозга, подтвердился рак. У мужчины уже были две опухоли в прошлом, однако их удалось победить. Новая же признана врачами неоперабельной.

«Еще один диагноз опухоли головного мозга был последним, чего мы ожидали, так как нас заверили, что он, вероятно, слишком много времени проводил за телефонными звонками в Zoom», — рассказала его жена Эми в интервью изданию. Она добавила, что отдых от компьютера действительно помог на некоторое время облегчить боль, но спустя несколько недель симптом вернулся с новой силой.

Врачи предполагают, что новое образование вызвано лучевой терапией, которую Нельсон делал в юности, чтобы вылечить прошлую опухоль. «Операция приведет к параличу Гэри от шеи до ног. Мы уже знали, что повторная лучевая терапия тоже не подходит, так как она может вызвать некроз мозга», — заявила жена. Она также сказала, что в этот раз вылечить мужчину постараются с помощью химиотерапии. Эми верит, что ее муж снова справится с недугом.