Телеведущая рассказала об изнурительной борьбе с раком

Соведущая британского утреннего шоу This Morning доктор Филиппа (Dr Phillippa) рассказала в эфире программы о своей изнурительной борьбе с раком. Об этом пишет The Mirror.

40-летняя мать двоих детей перенесла серьезную операцию на кишечнике после того, как у нее был диагностирован рак второй стадии. Женщина пролежала в реанимации десять дней, а потом еще пять дней в обычной больничной палате. В итоге ей удалось полностью излечиться от недуга.

«Впервые за почти 18 месяцев я могу сказать, что у меня нет рака. Это очень важно», — сказала Филиппа соведущим в эфире шоу. Журналисты отметили прекрасный внешний вид поборовшей болезнь женщины, на что та ответила: «Макияж помогает».

В сентябре телеведущая рассказывала, что в течение полугода проходила химиотерапию, которая должна была вылечить онкологию. Однако женщине понадобилась дополнительная операция, чтобы окончательно победить болезнь.

Доктор Филиппа также перечислила симптомы, на которые обязательно нужно обращать внимание при недомогании, чтобы не запустить болезнь. В их число входят кровь в стуле, постоянные боли в желудке, вздутие живота, дискомфорт и усталость.