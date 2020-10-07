47-летняя телеведущая рассказала о лечении от рака

47-летняя американская телеведущая Ананда Льюис (Ananda Lewis) рассказала о том, как лечится от рака груди. Видео, в котором она поделилась подробностями своего заболевания, Льюис опубликовала в Instagram.

Телеведущая призналась, что раньше отказывалась проходить маммографию — рентгеновское исследование молочных желез — и считала ее опасной. Однако после того, как Льюис обнаружила опухоль во время самостоятельного осмотра груди, она поняла, что маммография помогла бы поставить диагноз раньше.

«Врачи смогли бы найти опухоль в том месте, где с ней было бы проще справиться. В этом случае и лечение было бы проще», — сказала телеведущая. Льюис добавила, что сейчас лечится от онкологии и надеется на свое выздоровление. Она также подчеркнула, что решила записать это видео, потому что не хочет, чтобы другие женщины страдали от выявленного на поздних стадиях рака.

Ранее российская телеведущая Кира Прошутинская рассказала, как боролась с онкологическим заболеванием. По ее словам, за год она перенесла восемь операций. Прошутинская также отметила, что ее третий муж Анатолий Малкин «не прошел испытания ее болезнью», в 2012 году они развелись.

В октябре Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит в разных странах мира месяц повешения осведомленности в отношении рака молочной железы. Ежегодно от него умирает 458 тысяч человек. Он является самым распространенным вида рака среди женщин во всем мире. При раннем выявлении рак молочной железы можно вылечить с высокой степенью вероятности.