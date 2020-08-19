Бывшая телеведущая соврала об умирающем сыне ради заработка

Бывшая телеведущая Симона Райт (Simone Wright), работавшая на австралийском ТВ, соврала, что ее сын умирает от рака, чтобы заработать на продаже вещей на сайте Trade Me. Как пишет NZ Herald, она делала это для того, чтобы заинтересовать и вызвать симпатию у покупателей.

Райт, в частности, в 2008 году выложила объявление о продаже мотоцикла, добавив описание: «Наш сын умирает от рака. Он больше не может наслаждаться катанием». В общей сложности женщина продала вещей на 35 тысяч долларов.

Райт не признает своей вины и утверждает, что за всем стоит ее бывший муж, который ранее попал в тюрьму за финансовые махинации на сумму около 580 тысяч долларов. Несмотря на это, суд признал ее виновной в обмане ради заработка. В скором времени женщине должны объявить приговор.

Ранее сообщалось, что популярный телеведущий Пирс Морган (Piers Morgan) и его жена Селия Уолден (Celia Walden) пережили нападение грабителей на арендованную виллу во Франции. Преступники проникли в дом, когда пара спала.