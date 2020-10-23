Объяснено повреждение мозга из-за коронавируса

Ученые Гетеборгского университета в Швеции объяснили потенциально опасные осложнения, затрагивающие нервную систему у пациентов с COVID-19. Они подтвердили, что нарушения возникают из-за активации иммунной системы, а не самого вируса. О результатах исследования, опубликованных в журнале Neurology, кратко рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи проанализировали образцы спинномозговой жидкости, взятые у шести госпитализированных пациентов с умеренной или тяжелой коронавирусной инфекцией, а также с признаками поражения головного мозга. У каждого больного наблюдались заметно повышенные уровни маркеров воспаления неоптерина и бета-2-микроглобулина, что свидетельствует о значительной активации иммунных клеток головного мозга.

Однако ученые не наблюдали признаков воздействия на маркеры гематоэнцефалического барьера, активации антител нервной системы или повышенного количества лейкоцитов, что обычно наблюдается при проникновении инфекции в мозг. Кроме того, результаты анализа показали, что вирус не присутствовал в спинномозговой жидкости.

Авторы работы подчеркивают, что механизмы, лежащие в основе симптомов, по-видимому, отличаются от механизмов других вирусных инфекций. Поэтому необходимо провести новые исследования, чтобы понять, как можно противодействовать последствиям заражения SARS-CoV-2, отражающимся на мозге.