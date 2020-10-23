Вице-президент РАН заявил о хорошем состоянии морских млекопитающих на Камчатке

Морские млекопитающие не пострадали от воздействия токсичных водорослей на Камчатке. Об этом заявил вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов на круглом столе в РАН, передает РИА Новости.

«Гибли донные гидробионты и рыбы, тогда как литоральные организмы, живущие в зоне заплеска, и придонные рыбы были в достаточно хорошем состоянии. Как мы видим, морские млекопитающие не пострадали, хотя, конечно же, нужно будет обратить внимание на мониторинг каланов. Они как раз питаются морскими ежами и моллюсками. Что касается других млекопитающих, у нас опасений не возникает», — сказал Адрианов.

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Ранее 23 октября сообщалось, что Росприроднадзор не подтвердил техногенную причину гибели морских животных на Камчатке, данная версия опровергнута после изучения специалистами сотен проб.

Глава ведомства Светлана Радионова уточнила, что в общей сложности проведено порядка пяти тысяч исследований, пробы были взяты в акватории, на полигонах, сооружениях водоканала и ТЭЦ.

О появлении на берегу Халактырского пляжа множества мертвой рыбы и морских животных стало известно 2 октября. Пострадали также серферы, которые заходили в воду. Они жаловались на ожоги роговицы, тошноту и кожную реакцию. Очевидцы сообщали об изменении цвета воды. Следственный комитет и РАН назвали природную причину приоритетной версией загрязнения на Камчатке.