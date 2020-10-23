Стал известен кандидат на пост первого замдиректора ФСБ

Наиболее вероятным кандидатом на пост первого заместителя директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) России стал начальник службы экономической безопасности ФСБ Сергей Королев. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, наиболее вероятно, что именно он займет пост уволенного Владимиром Путиным генерала армии Сергея Смирнова. Главой четвертой службы ФСБ вместо Королева в таком случае станет его заместитель Сергей Алпатов.

Об отставке Смирнова стало известно 22 октября. 12 октября ему исполнилось 70 лет — это предельный возраст для госслужбы. Официально указ о его отставке не публиковался, в Кремле также не давали комментариев на этот счет.

30 апреля 2019 года сообщалось, что Сергей Смирнов заработал за 2018 год больше всех в руководстве спецслужбы, став самым богатым генералом в ФСБ. Его доход за этот период составил почти 84,7 миллиона рублей против 6,1 миллиона, задекларированных за 2017 год. В эту сумму также вошли деньги от продажи земельного участка.