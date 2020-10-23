Путин пообещал отреагировать на угрозы России в Азиатско-Тихоокеанском регионе

В случае появления угроз в Азиатско-Тихоокеанском регионе Россия будет реагировать. Это в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» пообещал президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Намерения и заявления наших американских партнеров о возможности размещения ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе нас, конечно, не могут не настораживать, и, без всякого сомнения, мы вынуждены будем что-то предпринимать в ответ», — сказал он.

Российский лидер отметил, что необходимо сначала оценить эти угрозы, и в зависимости от этого предпринимать ответные меры по обеспечению безопасности.

Страны НАТО, по мнению Bild, обеспокоены возросшей за последние тридцать лет угрозой ядерной войны. Опасность существует из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также на фоне сомнений в продлении СНВ-3, отмечает издание.

Ранее во Франции заявили о нестабильности в мире из-за ракетного договора России и США. В мире впервые со времен холодной войны наблюдается серьезная нестабильность в вопросе нераспространения ядерного оружия. Об этом заявил французский депутат от партии «Вперед, Республика!» Жак Марилосян.