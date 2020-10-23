Бывший СССР
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Глава Роспотребнадзора заявила об угрозе COVID-19 всем возрастным группам
Внешний вид похудевшей Адель в обтягивающем наряде вызвал споры в сети
В «Формуле-1» ответили на возмущение Хэмилтона в адрес российского гонщика
Во Франции захотели посадить «криптовалютного короля» Винника на 10 лет
Российский спасатель раскрыл способы выжить в падающем самолете
Иностранных боевиков решили прогнать из Ливии
Российский профессор назвала причину выпадения волос при COVID-19
Единственное жилье россиянки нарочно снесли бульдозером
Центробанк предсказал экономике России лучшее будущее
Раскрыты первые характеристики секретного устройства Apple
Новости партнеров

Лукашенко призвал своих сторонников не уподобляться протестующим

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Sergei Sheleg / AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал перенести акцию в поддержку власти, которую планировалось провести 25 октября, на весну. Об этом сообщает в своем Telegram-канале агентство БЕЛТА.

Он считает, что его сторонникам не нужно уподобляться участникам протестов и проводить массовые акции во время неблагополучной эпидемиологической обстановки. Кроме того, для обеспечения безопасности акции придется стянуть в центр Минска дополнительные силы милиции.

«Нам не надо в Минск собирать людей. Это будет коллапс. Мы парализуем полностью Минск. Человек едет Батьку поддержать, но он же Батьку хочет и увидеть. А как он увидит?» — заявил он.

В Белоруссии третий месяц проходят массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым баллотирующийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Митингующих поддержали работники ряда предприятий, заявив о забастовке.

Лукашенко утверждает, что за происходящим стоит Запад. Силовики возбудили дело о попытке захвата власти в связи с созданием Координационного совета оппозиции.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В МВД Белоруссии заявили о перерастании протестов в террористическую угрозу
Белорусская оппозиция опровергла планы «рвать на куски» Лукашенко
Лукашенко ответил на ультиматум Тихановской
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0321 октября

Революция по-быстрому

Киргизы сменили власть за десять дней. Почему в республике так легко совершить переворот?
13:34Сегодня

Белорусское МВД нашло публиковавшего в Telegram данные «карателей» подростка

12:49Сегодня

Русский солдат погиб в Нагорном Карабахе

12:36Сегодня

Зеленский испугался громкого звука и взволновал свою охрану

Бывший СССР00:0116 октября

Своих не бросают

Белорусам предлагают стать поляками в обмен на образование и жизнь в Европе. Зачем это нужно Польше?
11:34Сегодня

Национальный герой Азербайджана погиб в Карабахе

11:16Сегодня

Украина нашла пропаганду в детских книгах и запретила их ввоз из России

09:33Сегодня

Армению обвинили в привлечении иностранных наемников в Нагорном Карабахе

Бывший СССР00:0114 октября

Карабахский тупик

Перемирие в Карабахе закончилось, едва начавшись. Почему переговоры оказались бесполезны?
09:16Сегодня

Алиев призвал Армению серьезно подумать о своем поведении

01:27Сегодня

Украинец через суд потребовал вколоть ему российскую вакцину от коронавируса

00:52Сегодня

Украина заявила о разработке собственной вакцины от коронавируса

Россия
Врачи назвали главные ошибки россиян при самолечении COVID-19
«Бессовестный народ из маменькиных сынков»
Умер протоиерей Дмитрий Смирнов. Что он думал о мужчинах, женщинах, богатстве и атеистах?
Более 600 тысяч детей привились от гриппа в Подмосковье
«Интурист выпить желает»
 
Власти Москвы назвали способы избежать строгих ограничений из-за коронавируса
Совок небесный
Россияне мечтают возродить СССР. Кому выгоден миф о коммунистическом рае?
Ликвидация экологического вреда в Усолье-Сибирском опередила график
Все материалы
Мир
Трамп обвинил Байдена в сдаче Крыма и получении денег от России
Как прошли последние дебаты кандидатов в президенты США
Трамп объяснил свое желание стать президентом
Могут повторить
75 лет назад Японии запретили иметь свою армию. Почему страна решила вернуть себе право воевать?
Трамп обвинил Байдена в допущении присоединения Крыма к России
60 лет одиночества
Санкции США против Кубы — самые долгие в истории. За что Америка наказывает Остров свободы?
Кандидаты в президенты США отреклись от поддержки России на выборах
Кандидаты от бога
Иран мог стать светской страной, но пришел к исламской республике. Теперь к власти рвутся военные
Все материалы
Бывший СССР
Своих не бросают
Белорусам предлагают стать поляками в обмен на образование и жизнь в Европе. Зачем это нужно Польше?
Карабахский тупик
Перемирие в Карабахе закончилось, едва начавшись. Почему переговоры оказались бесполезны?
Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Нагорном Карабахе
Стороны обменяются пленными, телами убитых и продолжат переговоры
«Глуши мотор и беги!»
Карабах лежит в руинах. Люди скрываются в подвалах и учатся узнавать ракеты по их разрывам
Все материалы
Экономика
Электромобилям предсказали стоимость обычных машин
Более половины европейских компаний приготовились к банкротству
Сбербанк начал выплату самых больших дивидендов в истории России
Сумма отчислений составит 422 миллиарда рублей, половину получит федеральный бюджет
Эксперты прокомментировали высказывания Сечина о будущем энергетического рынка
Ценовые войны
Региональные власти намерены регулировать тарифы в такси
Huawei обхитрила США на чипах для 5G
За упокой
Известные всему миру компании десятилетиями доминировали на рынке. Почему они потерпели крах?
Все материалы
Силовые структуры
ФСБ провела спецоперацию против ОПГ в Ярославской области
«Не чувствуешь себя в безопасности даже дома»
Россиянка годами шла по следам самых страшных маньяков страны. Они до сих пор на свободе
Россиянин изнасиловал школьницу и ее мать
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
После гибели школьника от взрыва боеприпаса в Лобне задержаны директор и педагог
«Ты, беспредельщик, — ответишь за все!»
Бывший спецназовец в 90-е создал в Москве жестокую банду. Ее члены клялись в верности на крови
Генпрокуратура прокомментировала изъятие денег у экс-министра Абызова
Все материалы
Наука и техника
У древних египтян нашли продвинутые технологии
Статью российских ученых отказались публиковать в научном журнале из-за санкций
Раскрыто будущее Xiaomi Mi Band
Раскрыта тайна эволюции человека
Испытания вакцин против коронавируса раскритиковали
Все материалы
Спорт
Дзюба отпустил усы и стал объектом шуток фанатов
Партнерский материал
Хабиб не может побеждать вечно. Даже за пять миллиардов
Как выигрывать деньги на боях ММА? Хабиб и Гейджи, Емельяненко и Макгрегор — кого выбрать
Шестикратного чемпиона «Формулы-1» возмутили действия российского гонщика
Партнерский материал
«Хочу видеть его кровь. Он не такой безумный, как я»
Хабиб против Гейджи: на кого ставить, когда бой и где смотреть
Нурмагомедов уложился в вес перед боем с Гейджи
Алексей Вахонин«Выгнали — пошел могилы рыть»
Советский штангист удивлял весь мир на Олимпиаде. Но, бросив спорт, трагически погиб от руки сына
Кокорин рассказал о писавшей ему в тюрьму 95-летней блокаднице
Все материалы
Культура
Падающего толкни
Отцы, дети и однополый брак: каким получился режиссерский дебют звезды «Властелина колец»
Окей, поп
Тотальный контроль, принудительная проституция и одержимые фанаты: как устроена корейская попса
«Я проснулся и увидел пятно крови рядом с подушкой»
Расизм, экстази и психопат-убийца: кто снял первый удачный хоррор про съемное жилье
Не сдержал слов
Сорокин рискнул выдумать русскую народную культуру. Что из этого вышло?
Все материалы
Интернет и СМИ
Елена Летучая раскрыла секрет своей красоты
«То был СССР, которого больше нет»
 
Популярный блогер устроил драку в ресторане и сломал руку сотруднику заведения
Был мем — стал всем
Как художник победил зависимость от героина и превратил мемы в искусство
Доктор Мясников прокомментировал призыв не ездить за границу цитатой Винни-Пуха
«Работаем честно, с азартом и удовольствием»
 
Россиянам дали доступ к вакансиям крупнейших компаний без резюме
Все материалы
Ценности
Татьяна Чапыгина«Если пить, то просто свалишься с подиума»
Как советская манекенщица блистала на подиумах и объездила полмира, но бросила карьеру ради любви
Портрет Адольфа Фредрика«Вместе с ним ушла свобода»
Как съеденная на десерт булочка убила самого доброго короля Швеции
Вассерману не снилось
Декольте Ирины Шейк, спущенные джинсы и жилет из 90-х: чем запомнились Недели моды Парижа и Милана
«Если хотите сэкономить, готовьтесь к ужасным условиям»
Россияне до сих пор одеваются на рынках. Почему их не смущают наглые продавцы и некачественные вещи?
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Парамедик проснулся от щекотки и нашел в постели ядовитую змею
Случайная ошибка сделала мужчину долларовым мультимиллионером
Живого младенца сочли мертворожденным и на шесть часов заперли в морге
«Никто не узнает их судьбу»
С корабля-призрака бесследно исчезли люди. В этом винили японских пиратов и советские подлодки
Не знавшая о беременности девушка пила, курила и родила здорового ребенка
Man throughly engaged in the delights of coin-operated Peep Show machine featuring films of Beautiful Girls and Exotic Dancers in ALL DANCE SHOW (3 subjects-10 cents each) in Arcade on 42 St. in the tawdry Time Square area. «Не переступай черту»
Продавец газет разбогател на кабинках с порно. Но в погоне за славой потерял жену, друзей и свободу
Все материалы
Subaru Forester обзавёлся новой версией с турбомотором
Уничтожители рекордов: 5 автомобилей быстрее 400 км/ч
Кто и когда ставил рекорды скорости для серийных автомобилей
Lada Granta превратили в катафалк
Мощнее и тише: испытываем новый Toyota Land Cruiser Prado
Рестайлинг принес внедорожнику модернизированный дизель и улучшенную мультимедийку
Поставки Mazda3 в Россию приостановлены
Новый Hummer: во что превратился легендарный внедорожник
Каким был и стал знаменитый Хаммер: от военного вездехода до электрического пикапа
Появилась информация о моторах Hyundai Palisade в России
Все материалы
Дом
Набрали по мелочи
Россияне скупают микроквартиры. Почему это дешево и опасно
Как теперь жить
Дом-тюрьма, море зелени и реновация: лучшее жилье новой эпохи
По второму кругу
Квартиры в России снова дешевеют. Где найти самые выгодные варианты?
Все материалы
Нацпроекты
В Саратовской области закупили технику для тушения лесных пожаров
«Вышел на улицу — и умер»
Россияне вдвое чаще европейцев гибнут от болезней сердца. Как их спасти?
Четыре школы искусств в Хабаровском крае получат новое музыкальное оборудование
«Тюрьма, наркотики, пьяные драки — они не доживают до 40 лет»
В России тысячи приемных детей возвращают в детдома. Почему без семьи почти все они обречены?
Минпросвещения поддержит более 10 тысяч отстающих школ
Новое поколение
Весь мир активно развивает сети 5G. Что мешает России выбиться в лидеры?
В России отберут лучшие практики активного долголетия
Все материалы