Лукашенко призвал своих сторонников не уподобляться протестующим

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал перенести акцию в поддержку власти, которую планировалось провести 25 октября, на весну. Об этом сообщает в своем Telegram-канале агентство БЕЛТА.

Он считает, что его сторонникам не нужно уподобляться участникам протестов и проводить массовые акции во время неблагополучной эпидемиологической обстановки. Кроме того, для обеспечения безопасности акции придется стянуть в центр Минска дополнительные силы милиции.

«Нам не надо в Минск собирать людей. Это будет коллапс. Мы парализуем полностью Минск. Человек едет Батьку поддержать, но он же Батьку хочет и увидеть. А как он увидит?» — заявил он.

В Белоруссии третий месяц проходят массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым баллотирующийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Митингующих поддержали работники ряда предприятий, заявив о забастовке.

Лукашенко утверждает, что за происходящим стоит Запад. Силовики возбудили дело о попытке захвата власти в связи с созданием Координационного совета оппозиции.