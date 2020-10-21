Оппозиция Белоруссии опровергла планы «рвать на куски» Лукашенко

Противники действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко не намерены «рвать его на куски» в случае прихода к власти оппозиции. Такие планы опроверг член президиума координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко в ходе онлайн-конференции, передает РИА Новости.

Он заверил, что протестующие не ставят своей целью тотальную люстрацию. «Все будет происходить по закону: если чиновник совершил уголовно наказуемое преступление, соответствующим образом в отношении него будут проводиться процедуры дознания, следствия, если следствие придет к выводу о необходимости представления обвинительного заключения — соответственно, суд», — пояснил Латушко, добавив, что только суд устанавливает степень ответственности человека.

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Оппозиционер заверил, что нынешние чиновники смогут остаться на службе при смене власти, если они окажутся профессионалами, готовыми «служить не конкретному лицу, а народу и государству».

Ранее Лукашенко объяснил, почему остается у власти, несмотря на требования протестующих. Белорусский лидер заявил, что делает это ради своих сторонников, которым может грозить опасность со стороны оппозиции. «Вы что думаете, они нас или вас пожалеют? Да порвут на куски», — сказал глава государства.

В Белоруссии третий месяц проходят массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым баллотирующийся на шестой срок Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Митингующих поддержали работники ряда предприятий, заявив о забастовке.