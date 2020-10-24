Оценены возможные масштабы пика заболеваемости COVID-19 в России

Число заражений коронавирусной инфекцией в России может достичь 20 тысяч новых случаев в сутки. Возможные масштабы пика заболеваемости COVID-19 в России оценил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что это вдвое выше весеннего пикового показателя в 10 тысяч. «Согласно расчетам, пик заболеваемости будет в ноябре», — отметил эксперт.

Ранее Тавадян назвал российские регионы с самым быстрым ростом числа заражений коронавирусной инфекцией. Он отметил, что в восьми регионах ситуацию можно оценить как тяжелую. В этом списке оказались: Бурятия, Чукотка, Республика Алтай, Новосибирская область, Марий Эл, Севастополь, Новгородская область и Ненецкий автономный округ.

В России за последние сутки впервые выявили более 17 тысяч новых заражений — 17 340 в 85 регионах. С начала пандемии в стране зарегистрировали 1 480 646 случаев коронавируса в 85 регионах, 25 525 летальных исходов, выздоровел 1 119 251 человек.