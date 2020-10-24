Россия обвинила англосаксонцев в варварском вылове рыбы

Англосаксонские государства занимаются варварским ловом рыбы в Антарктике, но при этом обвиняют Россию в нарушении правил рыболовства в регионе. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

По его словам, упреки в адрес российских рыболовецких судов звучат в рамках Конвенции по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ). Однако некоторые страны работают вне Конвенции, и в этом случае, подчеркнул чиновник, «принципы вообще исчезают».

Он привел в пример промысел в районе острова Южная Георгия, где объем добычи клыкача, согласно открытым данным, превышает возможность естественного восстановления популяции.

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«Нашу позицию восприняли не просто как какой-то недружественный шаг, а вообще как оскорбление — как мы могли подумать, что высокоцивилизованная страна ведет себя так нехорошо?» — сказал Соколов, добавив, что этой страной оказалась Великобритания.

Представитель Росрыболовства заметил, что британцы повели себя так, словно им нанесли кровную обиду, хотя российская сторона показала их же материалы. «Получается по принципу: "Что позволено Юпитеру, не позволено быку". Эта ситуация нас, естественно, не устраивает», — подчеркнул Соколов.

Чиновник рассказал, что в одном из подрайонов Антарктики в сезоне 2014/2015 годов суда Великобритании и Новой Зеландии получили аномально высокие уловы, а в 2020-м Австралия разрешила промысел клыкача судам, на которых даже не было международных наблюдателей. В еще одном районе суда Австралии, Новой Зеландии и Великобритании ведут интенсивную добычу на основе «необоснованных научных рекомендаций Великобритании».

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