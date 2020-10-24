Россиянин был избит в банке и спасен случайно оказавшимся там реаниматологом

В центре Волгограда россиянина прилюдно избили в банке. Он получил открытую черепно-мозговую травму. От смерти его спас случайно оказавшийся в отделении врач-реаниматолог, сообщает «Комсомольска правда».

«Послышался шум, и через открытую дверь я увидел, как в воздухе буквально летит мужчина. Он ударился наотмашь головой о гранитный пол. Брызнула кровь. Сделку пришлось прервать. Я побежал к мужчине. Надо было действовать срочно, у пострадавшего были судороги и нарушение внешнего дыхания», — рассказал о произошедшем медик Иван Семириков.

По его словам, если бы в помещении на тот момент не оказалось врача, пострадавший скорее всего скончался бы от полученной травмы. Нападавшего уже задержали. Им оказался 30-летний местный житель.

Он рассказал, что накануне поссорился с мужчиной, который оскорбил его сестру, узнал его местоположение, приехал в банк и избил обидчика. Теперь правонарушителю грозит до восьми лет тюрьмы за причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае на автостанции местный житель избил и ограбил мужчину за отказ надеть маску. У пострадавшего похитили телефон и семь тысяч рублей.