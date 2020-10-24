Врач обозначил сроки стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Российский врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков обозначил срок стабилизации ситуации с коронавирусом в России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, стабилизация ситуации в Москве ожидается через одну-две недели, в России — не раньше чем через месяц. При этом снижение числа новых случаев COVID-19, вероятно, будет после нового года.

Специалист указал, что сейчас важно следить не за числом заболевших, а за количеством госпитализированных, и оценивать, насколько справляется система здравоохранения.

Ранее вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов предупредил о тяжелой зиме из-за коронавируса. По его словам, активность вируса зимой будет ярче и продолжится до апреля 2021 года.

За последние сутки в России выявили 16,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых заражений зарегистрировали в Москве (4453), Санкт-Петербурге (713) и Московской области (480). Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 497 167 случаев коронавируса в 85 регионах.