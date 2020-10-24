Спрогнозирован спад заболеваемости коронавирусом в России

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом нового типа в России. Об этом сообщает ТАСС.

Как объяснил специалист, обычно от начала подъема заболеваемости эпидемиологи ожидают максимальный рост на протяжении 28 дней — это два инкубационных периода. По этой причине «первая декада ноября должна расставить все по своим местам», когда наступит стабилизация процесса.

При этом Горелов подчеркнул, что речь не идет о снижении заболеваемости, поскольку должно пройти время, когда эпидпроцесс будет стабилен, однако вирус все еще будет распространяться. «После этого произойдет устойчивое снижение, как мы наблюдали весной после 11 мая. Скорее всего, это февраль - март, когда мы войдем в фазу снижения», — сказал эксперт Роспотребнадзора.

Александр Горелов добавил, что пока в России не проводится массовая вакцинация от коронавируса, эпидемический процесс могут замедлить санитарно-ограничительные меры: ношение масок и перчаток, использование антисептиков и соблюдение социальной дистанции.

Ранее Горелов призвал россиян не пугаться показателей статистики по новым выявленным случаям заражения коронавирусом нового типа в стране. Он пояснил, что еще недостаточная прослойка населения встретилась с вирусом — менее одного процента, а инфекция перестанет распространяться, когда коллективный иммунитет россиян достигнет уровня 60-70 процентов.

В России за последние сутки впервые выявили более 17 тысяч новых заражений — 17 340 в 85 регионах. С начала пандемии в стране зарегистрировали 1 480 646 случаев коронавируса в 85 регионах, 25 525 летальных исходов, выздоровел 1 119 251 человек.