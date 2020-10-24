В РАН рассказали о версиях причин инцидента на Камчатке

Следы гептила — ядовитого компонента ракетного топлива — российские ученые обнаружили только в одной пробе воды, взятой на Камчатке после массовой гибели морских обитателей. В других местах этого яда не обнаружено. Так версию об отравлении воды в разговоре с «Лентой.ру» оценил вице-президент РАН Андрей Адрианов.

Он отметил, что когда сотрудники химического факультета МГУ обнаружили гептил в образце из бухты Большая Лагерная, эти данные вошли во все отчеты Академии наук. «В других пробах — там, где была массовая гибель гидробионтов, где выбрасывало их на берег, дальше вдоль Халактырского пляжа, на юг до самого мыса Лопатка, и даже дальше на западное побережье — там никакого гептила не обнаружено, и взяться ему там негде», — сказал Адрианов.

Материалы по теме Русский бриллиант Почему российскому туристу стоит отправиться на Камчатку «Там просто тонны мертвых животных» Океан на Камчатке отравлен, пляжи завалены трупами рыб. Что о катастрофе говорят местные жители?

По его словам, главная причина гибели животных в регионе уже найдена — это цветение токсичных микроводорослей. При этом на Камчатке есть загрязнения, и экологическая ситуация далека до идеала, но концентрация и локализация различных вредных веществ в воде не способна вызвать такой негативный эффект, а гептила потребовалось бы намного большее количество, чтобы вызвать такие последствия.

Ученый указал, что гептил — это легкое вещество с удельной плотность примерно 0,6. При таких характеристиках оно должно плавать на поверхности воды, а не скапливаться на дне, где произошла гибель организмов. На всей территории, начиная с острова Крашенинникова на севере и далее вдоль Халактырского пляжа, мимо Авачинской губы, бухт Опасная, Вилючинская, Жировая и потом на юг к мысу Лопатка гибла только донная биота.

Ранее эколог Георгий Каваносян рассказал YouTube-проекту «Редакция», что анализ проб воды Авачинской бухты Камчатки, где погибло большое количество морских животных, показал наличие следов компонента ракетного топлива. Так, в одном из 20 образцов воды были обнаружены нитрозодиметиламин и тетраметилдватетразен. Изучением проб занимались на химическом факультете МГУ.

В начале октября стало известно о появлении на берегу Халактырского пляжа множества мертвой рыбы и морских животных. Также пострадали серферы, которые заходили в воду и пожаловались на ожоги роговицы, тошноту и кожную реакцию.