Врач связала жизнь на проспектах с развитием слабоумия

Врач-невролог и заведующая неврологическим отделением для больных с нарушениями мозгового кровообращения больницы № 52 Вера Пшеничникова рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» о том, к каким последствиям для человека приводит постоянное превышение допустимого уровня шума, и связала жизнь на проспектах с возникновением слабоумия.

По словам Пшеничниковой, уровень шума, который слышит человек, влияет на его когнитивные функции. Превышение этого уровня может приводить к различным нарушениям вплоть до деменции, отметила невролог.

«Это доказанный факт, касается также людей, живущих на проспектах, около скоростных трасс. Избыточное шумовое оформление и световое, к сожалению, — это факторы риска развития когнитивных нарушений», — подчеркнула врач и добавила, что жители городов все чаще страдают подобными заболеваниями.

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