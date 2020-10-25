Появились кадры с позиции киллера перед расстрелом бизнесмена Петрова у Выборга

Появились кадры с позиции, которую, предположительно, занял киллер для расстрела бизнесмена, отца бывшего пилота «Формулы-1» Александра Петрова под Выборгом. Об этом в воскресенье, 25 октября, сообщает РЕН ТВ.

На кадрах запечатлен берег реки, противоположный тому, на котором находится дом бизнесмена в поселке Великое. При этом с предполагаемой позиции киллера открывается хороший обзор на здание и другие постройки. Бизнесмен находился на территории своего дома и был убит из огнестрельного оружия, когда вышел на улицу из бани.

Ранее эту версию озвучили в Следственном комитете России. По данным следствия, убийство Петрова было заказным и совершено по найму. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. О смерти Петрова стало известно вечером 24 октября.

Александр Петров — отец российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова. Он был совладельцем ОАО «Выборгский судостроительный завод», ЗАО «Выборгская топливная компания» и еще нескольких предприятий.