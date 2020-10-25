Следствие представило подробности убийства бизнесмена в Выборге

В следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Ленинградской области представили новые подробности убийства в Выборге бизнесмена и депутата муниципального образования Выборгского района Александра Петрова, пишет ТАСС.

По информации следствия, Петрова застрелили из огнестрельного оружия с противоположного берега реки. Бизнесмен находился на территории своего дома в поселке Великое и был убит, когда вышел на улицу из коттеджа.

В пресс-службе СКР также сообщили, что убийство Петрова было заказным и совершено по найму. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сейчас следователи устанавливают круг общения бизнесмена.

Петров был застрелен вечером 24 октября. Это произошло в момент, когда он выходил из бани окунуться в реку. Убитого заметил сторож, он же вызвал скорую помощь. Полицейские зафиксировали на теле депутата одно пулевое ранение в грудь.

Александр Петров — отец российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова. Он был совладельцем ОАО «Выборгский судостроительный завод», ЗАО «Выборгская топливная компания» и еще нескольких предприятий.