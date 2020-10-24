Отца бывшего пилота «Формулы-1» застрелили в Выборге

В Выборге застрелили отца бывшего пилота «Формулы-1» Виталия Петрова. Тело депутата местного городского совета и известного бизнесмена Александра Петрова нашли у дома, сообщает Baza.

Убитого заметил сторож, он же вызвал скорую помощь.

Как сообщает Telegram-канал «112», в настоящий момент тело погибшего осматривают медики. Полиция не исключает, что Петрова мог застрелить снайпер, эта версия сейчас проверяется. О заказном характере преступления также заявили источники ТАСС.

По информации издания Readovka, убийство было совершено в районе шести вечера. Отмечается, что сейчас к месту преступления съезжаются сотрудники сотрудники заказного отдела петербургского Главка.