Российского бизнесмена расстреляли из револьвера

В Дмитрове Московской области сотрудники правоохранительных органов расследуют убийство бизнесмена. Об этом во вторник, 8 сентября, сообщает РЕН ТВ.

Тело 34-летнего предпринимателя обнаружили 16 июля в автомобиле Subaru. Было установлено, что мужчину расстреляли из револьвера — он скончался от трех огнестрельных ранений в голову.

По версии следователей, причастным к преступлению может быть одноклассник и близкий друг погибшего. Раньше они были также и бизнес-партнерами, однако вскоре подозреваемый вышел из дела. Как уточняет канал, мужчину вынудили так поступить — после этого он обращался с жалобой в управление по борьбе с экономическими преступлениями.

Следователи рассматривают версию о заказном убийстве.

Ранее сообщалось, что в Татарстане застрелили бизнесмена Евгения Деданина, который два года назад отбил свой дом от грабителей и убил двух из них. Киллер подкараулил мужчину днем 1 сентября на базе его фирмы «Изобилие» и расстрелял. На допросе он признался, что мотивом убийства стала месть — один из погибших грабителей был его другом.