Российского предпринимателя дважды пытались убить из-за нефтяного бизнеса

В Волгограде суд вынес приговор Дмитрию Старикову и еще шести россиянам, обвиняемым в покушении на убийство предпринимателя ради нефтяного бизнеса. Об этом в четверг, 15 октября, сообщается на сайте Волгоградского областного суда.

Установлено, что Стариков в 2013 году нанял киллеров для убийства бизнесмена. В октябре 2013 года злоумышленники подкараулили мужчину у его дома, дождались, пока он выйдет из машины, и открыли огонь из автомата Калашникова. Предприниматель успел укрыться за автомобилем, чем спас себе жизнь.

В 2014 году Стариков предпринял вторую попытку убить бизнесмена. Киллеры вновь приехали к его дому, однако на этот раз расстреляли жертву в машине. Сделав 11 прицельных выстрелов, они скрылись. Мужчина получил тяжкие повреждения, но выжил.

Также установлено, что в 2015 году Стариков за вознаграждение помог своему знакомому организовать убийство еще одного россиянина. Наемники подкараулили мужчину на лестничной площадке его квартиры и забили металлическим предметом. Затем они перетащили жертву на балкон и сбросили с шестого этажа.

По решению суда Стариков получил 14 лет колонии, а остальные фигуранты — от восьми лет и шести месяцев лишения свободы до 14 лет в зависимости от роли каждого.