Стали известны версии убийства отца бывшего пилота «Формулы-1» в Выборге

Источники в правоохранительных органах раскрыли версии убийства отца бывшего пилота «Формулы-1» Виталия Петрова, депутата местного городского совета и бизнесмена Александра Петрова. Об этом стало известно источнику издания 47news.

По его словам, в депутата мог стрелять снайпер. Это произошло в момент, когда Петров выходил из бани окунуться в реку. Полицейские зафиксировали на теле депутата одно пулевое ранение в грудь. О том, что посторонние находились рядом с баней, ни банщик, ни охрана не сообщили. В гостях у Петрова также никого не было.

При этом собеседник РИА Новости указал, что около 18:00 в коттедж Петрова в поселке Великий пробрался киллер, который выстрелил в депутата. Бизнесмена обнаружил сторож, который вызвал скорую помощь и полицию.

Александр Петров — отец российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова. Он был совладельцем ОАО «Выборгский судостроительный завод», ЗАО «Выборгская топливная компания» и еще нескольких предприятий.