В расстреле бизнесмена Петрова под Выборгом заподозрили экс-сотрудника спецслужб

Бизнесмена и отца бывшего пилота «Формулы-1» Александра Петрова, вероятнее всего, застрелил профессиональный убийца — такое предположение сделали следователи. Об этом в воскресенье, 25 октября, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Следователи подозревают, что киллером мог быть бывший сотрудник спецслужб, который застрелил Петрова с большей дистанции из снайперской винтовки. Убийца следил за жертвой около 6-8 часов, выжидая подходящий момент для стрельбы.

Родные и подчиненные убитого сообщили сотрудникам Следственного комитета России, что Петров собирался уезжать за границу, а потому распродавал имущество и свои предприятия. Среди прочего на продажу был выставлен и дом бизнесмена в поселке Великое, где он и был убит.

Ранее 25 октября появились кадры с позиции, которую, предположительно, занял киллер для расстрела Петрова. Бизнесмен находился на территории своего дома и был убит из огнестрельного оружия, когда вышел на улицу из бани.

По данным следствия, убийство Петрова было заказным и совершено по найму. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. О смерти предпринимателя стало известно вечером 24 октября.

Александр Петров — отец российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова. Он был совладельцем ОАО «Выборгский судостроительный завод», ЗАО «Выборгская топливная компания» и еще нескольких предприятий.