Воры похитили сейф из дома выборгского бизнесмена Петрова перед его убийством

Из дома убитого киллером бизнесмена и отца бывшего пилота «Формулы-1» Александра Петрова под Выборгом незадолго до покушения был похищен сейф. Об этом в воскресенье, 25 октября, сообщает портал 47news.

По словам источника издания в правоохранительных органах, в сейфе, похищенном 17 октября, находились полмиллиона рублей и часы, однако настоящей целью воров могли быть некие документы. Петров сообщил о краже в полицию, но не стал писать заявление из опасений, что это может нанести ему репутационный ущерб.

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Источник также отметил, что в доме бизнесмена «было что взять», но воры не тронули ничего, кроме сейфа. Следов взлома в доме тоже обнаружено не было. Правоохранительные органы не исключают версию, что кража сейфа и убийство Петрова могут быть связаны друг с другом.

Ранее сообщалось, что бизнесмена Петрова, вероятнее всего, застрелил профессиональный убийца — такое предположение сделали следователи. Не исключено, что киллером мог быть бывший сотрудник спецслужб, который застрелил Петрова с большей дистанции из снайперской винтовки.

Родные и подчиненные убитого сообщили сотрудникам Следственного комитета России (СКР), что Петров собирался уезжать за границу, а потому распродавал имущество и свои предприятия. Среди прочего на продажу был выставлен дом бизнесмена в поселке Великое, где он и был убит.

25 октября появились кадры с позиции, которую, предположительно, занял киллер для расстрела Петрова. Бизнесмен вечером 24 октября находился на территории своего дома и был убит из огнестрельного оружия, когда вышел на улицу из бани.

Александр Петров — отец российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова. Он был совладельцем ОАО «Выборгский судостроительный завод», ЗАО «Выборгская топливная компания» и еще нескольких предприятий.