На невозможной планете нашли необычную атмосферу

Астрономы Канзасского университета в США впервые изучили атмосферу необычной экзопланеты LTT 9779b типа «горячий нептун», удаленной на расстояние 260 световых лет от Земли. Ученые называют этот объект невозможной планетой, так как она находится слишком близко к звезде, и газовая оболочка должна была полностью испариться. Об исследовании, опубликованном в журнале Astrophysical Journal Letters, сообщается в пресс-релизе на Phys.org;.

Специалисты проанализировали инфракрасный свет, излучаемой планетой, с помощью метода фазовой кривой. Фазовая кривая показывает зависимость яркости объекта от его фазового угла, то есть угла между падающим на планету света звезды и отраженным светом, фиксируемым наблюдателем. По спектру инфракрасного света можно найти горячие и холодные области атмосферы планеты.

Ученые обнаружили, что самое жаркое время дня на LTT 9779b наступает в полдень. На это указывает то, что большая часть инфракрасного спектра приходит с той части планеты, где местное солнце располагается под прямым углом к поверхности. Этим горячий «нептун» отличается от Земли, где жара наступает через два часа после полудня.

Планета разогрета до почти двух тысяч градусов Цельсия. Из-за плотной облачности LTT 9779b отражает большую часть падающего на нее света. Поглощаемое верхними слоями атмосферы тепло также испускается в виде инфракрасного излучения обратно в космос, и очень мало тепла переносится на ночную сторону планеты.

Планеты, подобные LTT 9779b, в конце концов лишаются своей атмосферы, в результате чего становятся ультракороткопериодическими планетами (англ. Ultra Short Period planets). Объяснить, как сформировался «горячий нептун», исследователи пока точно не могут.