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Зюганов сравнил с нацистами власти в российском городе

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Геннадий Зюганов
Геннадий Зюганов
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сравнил с нацистами власти в российском городе Таруса (Калужская область). Коммуниста возмутило решение местной администрации сменить советские названия улиц на дореволюционные, пишет издание «Подъем».

«Собрались пять-шесть человек, никого не спросили и решили переименовывать. Идут по пути бандеровцев, нацистов и фашистов», — сказал Зюганов.

По его словам, за этим решение ничего кроме провокации не стоит. «Я расцениваю это как вызов всем народно-патриотическим силам. Мы будем отстаивать свою историю», — заверил он.

23 октября глава Тарусского района Руслан Смоленский заявил, что ему и его коллегам стали поступать угрозы после решения о переименовании улиц.

«Требуют нашей отставки, нам угрожают физической расправой, убийством, натравить на нас всю Россию, всех террористов, которые есть», — пожаловался он.

Всего запланировано переименовать 16 центральных улиц. В частности, улица Розы Люксембург станет Посадской, Пионерская — Огородной.

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